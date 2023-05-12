

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن إبرام شراكة استراتيجية مع ماليزيا للسياحة للترويج لدولة ماليزيا كوجهة سياحية، ولتقديم عروض طيران للمسافرين من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. وقد أطلقت القطرية للعطلات مؤخرا باقات سفر محدودة وحصرية للمسافرين من قطر للاستمتاع برحلة لا تنسى إلى العاصمة الماليزية (كوالالمبور).



وتعد ماليزيا وجهة رائعة للمسافرين الباحثين عن المغامرة والاسترخاء، حيث إنها تتميز بثقافاتها المتعددة والعريقة وتاريخها الغني ومدنها النابضة بالحياة، بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة.



ولاستقطاب المزيد من المسافرين إلى ماليزيا، تشغل الخطوط الجوية القطرية حاليا ثلاث رحلات يوميا إلى كوالالمبور من مطار حمد الدولي الحائز العديد من الجوائز العالمية.



وقد أعلنت الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية الماليزية العام الماضي عن تعزيز اتفاقية الرمز المشترك التي تتيح للمسافرين السفر إلى وجهات متعددة في ماليزيا، بما في ذلك لانكاوي، وبينانغ، وكيدا، وساراواك، وجوهور، وصباح وغيرها.



وقال نائب الرئيس للمبيعات في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والقوقاز في الخطوط الجوية القطرية ديرسينيش أريسنديران: يسعدنا أن نتعاون مع ماليزيا للسياحة للترويج لدولة ماليزيا كواحدة من أفضل الوجهات السياحية للمسافرين في الشرق الأوسط، حيث أصبح بإمكاننا أن نقدم لمسافري الخطوط الجوية القطرية في الخليج العربي وجهة سياحية رائعة ونسهم في زيادة عدد الزوار إلى هذه الدولة الاستوائية.