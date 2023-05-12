العثمان: شهادة على التزامنا بالابتكار وتزويد عملائنا بأفضل تجربة مصرفية استثنائية

العبلاني: الجوائز تتويج لجهودنا الدؤوبة في خلق مكان عمل أكثر شمولية للجميع





تقديراً لتميزه في الخدمات المصرفية للأفراد، إلى جانب ريادته في مجالات الابتكار الرقمي ومبادرات تمكين المرأة والتنمية المستدامة للموارد والكوادر البشرية، حصد بنك الكويت الوطني على 6 جوائز مرموقة من مجلة ميد العالمية، وذلك ضمن جوائز التميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2023.



وتوجت مجلة ميد البنك بثلاث جوائز في مجالات الابتكار الرقمي تضمنت جائزة أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية على مستوى الكويت، وجائزة التميز في الخدمات المصرفية المميزة، كما حصد مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان وللعام الثاني على التوالي جائزة أفضل مصرفي على صعيد الخدمات المصرفية الشخصية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وفيما يخص مبادرات تمكين المرأة والتنمية المستدامة للموارد والكوادر البشرية، حصد الوطني 3 جوائز تتويجا لجهوده المميزة، حيث فازت أكاديمية بنك الوطني بجائزة «أفضل مبادرة لبرنامج شبابي»، وذلك للعام الثاني على التوالي، فيما فاز البنك بجائزة أفضل تنفيذ لمبادرات التنوع والشمول وحصد برنامج NBK Rise جائزة أفضل مبادرة للنساء في مجال الأعمال.



وذكرت «ميد» أن الجوائز تعكس مدى التزام الوطني بالابتكار كما تعكس التزامه بتقديم خدمة عملاء استثنائية وبناء علاقات قوية وطويلة الأمد مع عملائه.



وتسلم جوائز التميز المصرفي مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان، وذلك على هامش الحفل الذي عقد في مركز دبي المالي العالمي في مدينة دبي.



وبهذه المناسبة، قال العثمان: تشكل هذه الجوائز شهادة على العمل الجاد وتفاني موظفينا تجاه تزويد عملائنا بأفضل تجربة مصرفية، ونحن فخورون بتقدير التزامنا بالابتكار في تقديم أحدث الخدمات الرقمية وأكثرها تطورا.



وأوضح: بفضل الخبرات الواسعة التي اكتسبناها على مدار عقود طويلة، أصبحت لدينا القدرة على فهم احتياجات العملاء، وتقييم أهدافهم، بل وتجاوز توقعاتهم، لذلك يشكل التفرد بتقديم أفضل تجربة لعملائنا بما في ذلك المنتجات والخدمات المبتكرة جزءا رئيسيا من ثقافتنا المؤسسية وهو دافع أيضا باتجاه مواصلة العمل بلا كلل لتقديم أعلى مستوى من الخدمة، وبما يعزز تفوقنا عن باقي المنافسين.



وأكد العثمان أن مسار التطوير والابتكار في بنك الكويت الوطني لا يتوقف، فنحن أول بنك أدخل تقنية التواصل قريب المدى NFC في الكويت كما أطلقنا «وياي» وهو أول بنك رقمي في الكويت يستهدف شريحة الشباب، ومؤخرا أحدثنا تغييرا كبيرا في برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل عبر تعديلات شاملة تستهدف إثراء تجربة العملاء وتعزز قدرة البرنامج على تلبية احتياجاتهم المصرفية اليومية بطريقة أسهل، هذا إلى جانب إعادة تصميم بطاقات الوطني الائتمانية لتناسب تفضيلات العملاء.



وأضاف: نود أن نشكر عملاءنا على ثقتهم وولائهم الذي مكننا من تحقيق هذه الجوائز، كما نعدهم بمواصلة تقديم حلول مالية مبتكرة وتجارب استثنائية تلبي كل احتياجاتهم.



من جانبه، قال العبلاني: جوائز التميز المصرفي تعكس التزام البنك الراسخ بتوفير بيئة عمل يمكن للجميع فيها الازدهار، فنحن في بنك الكويت الوطني لدينا إيمان راسخ بأن التنوع والشمول ضروريان لنجاحنا، ونحن ملتزمون بمواصلة جهودنا في بناء بيئة عمل أكثر شمولية لموظفينا.



وأضاف أن فوز برنامج NBK Rise بهذه الجائزة المهمة يتوج خطوات البنك الجادة في مسار دعم تمكين المرأة، حيث لا يقتصر هذا البرنامج على جهود البنك منفردا، بل يمتد لتشمل عددا من المؤسسات الرائدة في الكويت، وذلك من خلال توقيع عدد من كبرى المؤسسات العاملة في الكويت بشكل جماعي على وثيقة التعهد بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية لتأكيد التزامهم الراسخ للعمل كيد واحدة لتحقيق أهداف هذا البرنامج العالمي.



وأكد أن الوطني من أوائل مؤسسات القطاع الخاص في المنطقة، التي وقعت على مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة، كما يوفر وبشكل مستمر برامج متخصصة لتطوير القيادات النسائية، وهو ما ساعد في زيادة عدد النساء اللواتي يتولين المناصب القيادية والإشرافية في البنك إلى 29.2%.



وأوضح أن فوز أكاديمية الوطني بجائزة أفضل مبادرة لبرنامج شبابي للعام الثاني على التوالي يعزز مساعي البنك في وضع مبدأ التنمية المستدامة للموارد والكوادر البشرية في مقدمة أولوياته، بوصفه هدفا استراتيجيا ومسؤولية مشتركة بين الدولة ممثلة بأجهزتها المختلفة والقطاع الخاص.



وتعد مجلة «MEED» إحدى المجلات العالمية المرموقة التي تأسست في عام 1957 وتختص بالتحليلات حول الأنشطة الاقتصادية المختلفة في منطقة الشرق الأوسط. وتقدم بالشراكة مع مجلتي Retail Banker International وPrivate Banker International الصادرتين عن مؤسسة غلوبال داتا للخدمات المالية، جوائز التميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمؤسسات التي تقدم أفضل الخدمات المصرفية والمالية المبتكرة وتجارب مميزة للعملاء.

جوائز التميز المصرفي

- أكاديمية بنك الوطني تحصد للعام الثاني على التوالي جائزة «أفضل مبادرة لبرنامج شبابي».

- NBK Rise تتوج بأفضل مبادرة للنساء في مجال الأعمال.

- أفضل مصرفي في مجال تقديم الخدمات المصرفية الشخصية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

- التميز في الخدمات المصرفية المميزة.

- أفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية على مستوى الكويت.

- أفضل تنفيذ لمبادرات التنوع والشمول.