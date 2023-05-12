

أحمد الفضلي



«زيارة حبية مو فنية»، بهذه الكلمات أجاب الفنان البحريني خليل الرميثي عن أسباب زيارته للكويت في الأيام الماضية، حيث أمضى يومين قبل العودة الى المملكة البحرينية لقضاء فترة راحة بعد مشاركته في عدد من الأعمال الفنية التي عرضت في شهر رمضان الماضي.



وذكر الرميثي ان فترة وجوده في الكويت كانت لزيارة شقيقه الأكبر الفنان د.طارق العلي الذي تجمعه به علاقة أخوية قبل ان تكون زمالة عمل بعد اجتماعهم مؤخرا في حلقات المسلسل الكوميدي «فنطاس» الذي عرض في رمضان الماضي وجمعهم بكم كبير من نجوم الكوميديا الكويتية والخليجية، وعرض عبر عدد من القنوات الخليجية وحصد نسبة مشاهدة جيدة، موضحا ان تجربة «فنطاس» أقل ما توصف بالتجربة الرائعة، حيث يجمع العمل جميع العوامل التي تضمن النجاح بأي عمل بوجود نص جيد ورؤية إخراجية مميزة وطاقم عمل اشتغل بكل جهد لتقديم وجبة كوميدية للمشاهدين خلال الشهر الفضيل.



وفيما يتعلق بتواجده في مسرح طارق العلي في الأيام الماضية وإمكانية مشاركته في الأعمال المسرحية لاحقا، أفاد النجم البحريني خلال اتصال هاتفي مع «الأنباء» بأنه يتشرف بالعمل مع د.طارق العلي في التلفزيون او المسرح، وعدم وجودي في أعماله المسرحية تحكمها عدة أمور، لعل أبرزها عدم وجود الدور المناسب لي في مسرح بوحمد ومتى ما توافر فمن المؤكد ان أشارك خلاف ظروف وجودي في البحرين، ومسرح طارق العلي يتطلب الإقامة في الكويت، خصوصا ان العروض مستمرة وليست موسمية.



وأضاف ان تواجدي في المسرح مؤخرا كانت لزيارة طاقم عمل مسرحية «شقة لندن» التي تعرض حاليا وتشهد إقبالا جماهيريا كبيرا، حيث حضرت أحد عروض المسرحية واستمتع بما قدمه نجوم العمل خلال العرض الذي امتد لفترة طويلة ولم أشعر به، وهذا يؤكد جودة العرض.