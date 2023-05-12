

وجهت الفنانة نجوى كرم رسالة إلى جمهورها في مصر تعدهم فيها بعودتها لإحياء عدد من الحفلات وتقديم أغان فنية جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة.



وخلال لقائها ببرنامج «حديث القاهرة» تحدثت كرم عن الجديد في حفلاتها وأعمالها الفنية في مصر، قائلة: «انتظروني في القاهرة، اشتقت لكم هكون بينكم الفترة المقبلة»، كما تحدثت عن إحياء حفلها بالإمارات العربية المتحدة، قائلة إنها تشعر خلال غنائها هناك في أنها موجودة مع جميع الجنسيات العربية، قالت: «الإمارات الحبيبة تفتح قلبها للجميع وتحتضن الأشقاء العرب»، مؤكدة أن الإمارات سابقة بتطورها الكبير لتكون صورة جميلة عن العالم العربي.



وعن أغنيتها الجديدة «10 دقايق» والألبوم الغنائي «كاريزما» أوضحت أن ما يهمها في ألبومها الجديد هو أن يكون على مستوى جيد تحبه، وتتمنى أن يعجب الجماهير والمستمعين، لافتة إلى أن أغنية «10 دقايق» بها روح الفراق ولا يوجد بها حزن، وأنها لا تحب الحزن أو الغناء له.