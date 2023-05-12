

القاهرة - محمد صلاح



تعيش الفنانة هنا الزاهد حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث انتهت من تصوير فيلم «بضع ساعات في يوم ما» منذ فترة طويلة، ومن المقرر تحديد موعد نهائي لعرضه داخل دور العرض السينمائي.



تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي يتناول أكثر من قصة حب يعيشها الأبطال، وهو مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق، بطولة: هشام ماجد ومي عمر وأحمد السعدني ومحمد الشرنوبي وعائشة بن أحمد، وإخراج عثمان أبو لبن.



وتنتظر هنا عرض فيلم «مستر Ex» في عيد الأضحى سيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، وتجسد شخصية محامية تدخل في العديد من الصراعات التي يتسبب فيها أحمد فهمي رجل العصابات وتنشأ بينهما قصة حب بعد تركها للمحاماة، ويشارك في بطولة الفيلم: محمد أنور وأوس أوس وصبري فواز، ومن إخراج أحمد عبدالوهاب.