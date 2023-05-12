مبارك الخالدي



تعرض نجم كاظمة ومنتخبنا الوطني السابق يوسف دوخي لوعكة صحية ادخل على إثرها المستشفى الأميري لتلقي العلاج، حيث تفاعل الوسط الرياضي مع الحالة الصحية للنجم المحبوب عبر الزيارات الشخصية والرسائل المحملة بالأمنيات بسرعة الشفاء، كما قام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم منصور باشا بزيارته للاطمئنان على صحته. وفي هذا الصدد، ناشد مجموعة من الرياضيين والشخصيات العامة وزارة الصحة للتدخل في برنامج العلاج الخاص بالدوخي. و«الأنباء» تتمنى السلامة للنجم الخلوق، وأن ينعم الله عليه بموفور الصحة والسلامة.