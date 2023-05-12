يتطلع ريال مدريد للعودة إلى طريق الانتصارات عندما يستضيف خيتافي غدا السبت في المرحلة الـ 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ويحتل «الملكي» المركز الثالث برصيد 68 نقطة وبفارق نقطة واحدة خلف أتلتيكو مدريد، و14 نقطة خلف المتصدر برشلونة.



وإلى جانب مساعيه لانتزاع الوصافة في «الليغا»، تشكل المباراة أمام خيتافي فرصة لريال مدريد للاستعداد بأفضل شكل ممكن لمواجهة مان سيتي الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل في إياب الدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا.



وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب «سانتياغو برنابيو» قد شهدت تعادل «الملكي» مع «السيتي» 1-1، ليواجه ريال مدريد مهمة صعبة في لقاء الإياب بمدينة مانشستر. ويحتمل أن يلجأ المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي، إلى إراحة بعض العناصر الأساسية أمام خيتافي للتعافي بالشكل المطلوب قبل تجدد اللقاء مع السيتي.



أما ريال سوسييداد المنتشي بانتصارين متتاليين أمام أوساسونا وريال مدريد، فيخوض مباراته أمام جيرونا صاحب المركز السابع والذي يتمسك بأمل المشاركة الأوروبية، الذي تجدد بعد ثلاثة انتصارات متتالية للفريق.



ويحتل ريال سوسييداد (61 نقطة) المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بفارق نقطتين أمام ريال بيتيس وسبع نقاط أمام جيرونا. وتشهد المرحلة مساء الغد أيضا لقاء أوساسونا مع ألميريا، وفياريال مع أتلتيك بلباو.



وتنطلق المرحلة اليوم بمباراة ريال مايوركا صاحب المركز الـ 12 أمام قادش الذي لايزال قريبا من مراكز الهبوط، حيث يحتل المركز الـ 15 برصيد 35 نقطة وبفارق نقطة واحدة أمام خيتافي صاحب المركز الـ 18.