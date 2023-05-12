

حقق فريق تويوتا جازو للسباقات فوزه الثالث هذا الموسم في رالي كرواتيا الذي جرى مؤخرا ضمن منافسات بطولة العالم للراليات لـ2023 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات «FIA»، إذ حقق إلفين إيفانز وسكوت مارتن المركز الأول على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي1 الكهربائية ال «هايبرد» التي تحمل الرقم 33.



وتمكن الثنائي إيفانز ومارتن من تحقيق فوزهما الخامس لفريق تويوتا جازو للسباقات بفضل قيادتهما المحكمة في ظروف صعبة حول زغرب، إذ نجحا في إيجاد التوازن الدقيق بين الحذر والسرعة للتغلب على التغيرات المتكررة التي شهدتها الطرقات بما في ذلك الطين والحصى.



وبعد تحقيقه الصدارة خلال اليوم الثالث، عزز إيفانز تفوقه مع زيادة الفارق إلى 25.4 ثانية في المساء، كما زاد الفارق إلى أكثر من نصف دقيقة بحلول أول اختبار من الاختبارات الأربعة في اليوم الأخير. وقد سمح ذلك باتباع نهج أكثر حذرا في المراحل الختامية، ومكن مركبة تويوتا GR يارس رالي1 الكهربائية الـ «هايبرد» التي تحمل الرقم 33 من إنهاء الرالي بالفوز بفارق 27 ثانية.



ويتصدر فريق تويوتا جازو للسباقات حاليا البطولة بفارق 29 نقطة.



وقال رئيس فريق تويوتا جازو للسباقات TGR آكيو تويودا: «قبل رالي كرواتيا مباشرة، فقدنا سائقا كان منافسا قويا وصديقا عزيزا. وأود أن أتقدم بأحر التعازي لأسرة كريج برين وفريقه. ولا شك أنه لم يغب عن تفكير جميع زملائه السائقين ومساعديه في نهاية هذا الأسبوع. وبما أننا نتشارك معه الشغف بالراليات والاستمتاع بالقيادة، فقد كانت وفاته صدمة كبيرة وحادثا مأساويا بالنسبة لنا، وعلينا التوصل إلى تعزيز تدابير السلامة الممكنة والعمل على تنفيذها والالتزام بها حتى لا يقع مثل هذا الحادث المحزن مرة أخرى في المستقبل».



هذا، وتستأنف بطولة العالم للراليات WRC مايو المقبل مع انطلاق رالي البرتغال، الذي سيقام في ماتوسينهوس بالقرب من بورتو شمال البرتغال، وستجري منافساته على تضاريس متنوعة ما بين رملية وصخرية.