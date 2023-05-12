

أكد المدير الفني لإنتر الإيطالي سيموني إنزاغي، أنه يتبقى المزيد من العمل لضمان تأهل «النيراتزوري» الى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه الرائع على مواطنه ميلان 2-0 في مواجهة «الديربي» ضمن ذهاب المربع الذهبي.



وقال إنزاغي لمنصة «أمازون برايم»: «كان بمقدورنا فعل ما هو أكثر من تسجيل هدفين، لكنها مباراة رائعة، لقد تجاوزنا بالفعل بعض الأدوار، ندرك أننا متقدمون».



وأضاف «الآن تنتظرنا مواجهة الإياب، جماهيرنا ستكون خلفنا وندرك بوضوح أن علينا القيام بمجهود كبير لتحقيق الحلم».



وأشار «لقد طلبت قبل المباراة أن يغطي القلب والعقل كل بقعة في أرض الملعب، وهؤلاء الذين شاركوا ساعدونا».



وأوضح «الآن من المناسب أن نشعر بالفرح، لكننا ندرك أنه لاتزال هناك قطعة مفقودة».



بيولي محبط



من جهته، أعرب المدير الفني لميلان ستيفانو بيولي، عن إحباطه من أداء فريقه خلال المباراة.



وقال بيولي لمنصة «أمازون برايم»: «سنحاول الظهور بشكل أفضل في مباراة الإياب، أعتقد أنهم كانوا أفضل في الالتحامات والحصول على الكرة الثانية، المباراة سارت بشكل سيئ من الناحيتين الفنية والذهنية».



وأضاف «علينا أن نبدأ من خلال الأداء الذي قدمناه في الشوط الثاني، سنحت لنا فرص لإعادة المباراة الى مسارها الصحيح، يجب أن نظهر بمستوى مغاير عن مباراة الذهاب، الأولاد يشعرون بالإحباط حاليا، لكن نحن على دراية بضرورة تصحيح الأمور في مباراة الإياب».



وحسم إنتر المتوج باللقب 3 مرات آخرها عام 2010 النتيجة بعد 11 دقيقة من صافرة البداية بهدفي البوسني إدين دجيكو (8)، في رابع أهدافه هذا الموسم والـ 29 بمسيرته في 73 مباراة بالمسابقة القارية، والأرميني هنريخ مخيتاريان (11). هذا، ويقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل.اصابة بن ناصر



إلى ذلك، انتهى موسم لاعب الوسط الجزائري الدولي إسماعيل بن ناصر، بعد إعلان ناديه ميلان عن اضطراره الى الخضوع لجراحة في ركبته، بعد إصابة تعرض لها خلال الخسارة أمام جاره إنتر.



ولم يعلن ميلان عن مدة غياب بن ناصر، لكنه أكد لوكالة فرانس برس، انه لن يلعب مجددا هذا الموسم، إذ سيخضع لجراحة في غضروف ركبته اليمنى، فيما ذكرت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» ان فترة غياب الجزائري تتراوح بين 3 و4 أشهر.



واستبدل بن ناصر (25 عاما) في الدقيقة 17 من خسارة ميلان أمام جاره اللدود، ليقف أمام مهمة صعبة بقلب النتيجة في مباراة الرد الأسبوع المقبل.