

تنطلق المرحلة الـ 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم بمباراة لاتسيو صاحب المركز الثالث مع ليتشي الذي يحتل المركز السادس عشر ويأمل في الابتعاد عن مراكز الهبوط لدوري الدرجة الثانية.



ويحول إنتر تركيزه إلى «الكالتشيو» حيث يلتقي ساسولو غدا، أما جاره ميلان، فيواجه مهمة أكثر صعوبة في الوقت الذي يحاول فيه لاعبوه التعافي بعد هزيمة الأربعاء في دوري الأبطال أمام إنتر 0-2 في الدور نصف النهائي، حيث يحل ضيفا على سبيزيا، ويلتقي أتالانتا مع مضيفه ساليرنيتانا.



ألمانيا



عندما تنطلق منافسات المرحلة الـ 32 من الدوري الألماني اليوم، سيترقب جماهير «البوندسليغا» الحسم المحتمل للقب الذي يدور عليه صراع شرس بين بايرن ميونيخ وغريمه بوروسيا دورتموند.



وبعد افتتاح المرحلة اليوم بمباراة كولون أمام هيرتا برلين، يستضيف بايرن ميونيخ حامل اللقب، فريق شالكه مساء غدا قبل ساعات من مباراة بوروسيا دورتموند أمام بوروسيا مونشنغلادباخ.



ويتصدر بايرن الترتيب برصيد 65 نقطة وبفارق نقطة واحدة أمام دورتموند.



وقد يواجه بايرن ميونيخ، الذي حقق الفوز في مباراتيه الماضيتين أمام هيرتا برلين وفيردر بريمن، مهمة صعبة أمام شالكه المنتشي بانتصارين متتاليين و3 انتصارات خلال آخر 4 مباريات.



وفي مباريات أخرى تجرى مساء الغد، يلتقي بوخوم مع أوغسبورغ، وفولفسبورغ مع هوفنهايم، وآينتراخت فرانكفورت مع ماينتس، ويونيون برلين مع فرايبورغ.



فرنسا



يسعى لانس (72 نقطة) للتشبث بالمركز الثاني في الدوري الفرنسي عندما يلتقي ريمس اليوم في افتتاح المرحلة 35، فيما يلعب غدا المتصدر باريس سان جرمان (78 نقطة) مع أجاكسيو، كما يلتقي ستراسبورغ مع نيس.