الدوحة ـ فريد عبدالباقي



ستكون الأنظار مسلطة صوب ستاد أحمد بن علي الذي يحتضن نهائي النسخة الـ51 من بطولة كأس أمير قطر لكرة القدم، وتجمع السد مع العربي في الـ7:00 مساء اليوم.



يعتبر نادي السد هو صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب 18 مرة، ويأتي في المرتبة الثانية النادي العربي برصيد 8 ألقاب.



سيكون لقاء اليوم تكرارا لنهائي نسخة 2020 التي استطاع خلالها السد تحقيق الفوز، ويأمل الفريقان في الخروج هذا الموسم ببطولة، لاسيما أن السد فرط في لقب الدوري القطري المتوج به آخر نسختين، لصالح الدحيل، ليحتل السد المركز الثالث، خلف العربي الذي نال المركز الثاني بعد مطاردة شرسة مع الدحيل.



ويسعى السد إلى رد الدين للعربي بعد أن خسر لقاء الجولة الـ22 والأخيرة من الدوري القطري بنتيجة 2-1، منذ أيام قليلة.



هذا، ويخوض المحترف السوري عمر السومة مباراته الأخيرة بقميص النادي العربي هذا الموسم، عندما يلعب لقاء السد اليوم.