

يدخل نيوكاسل يونايتد في اختبار صعب للغاية عندما يلاقي ليدز يونايتد غدا السبت في افتتاح المرحلة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ويحتل «الماكبايس» المركز الثالث برصيد 65 نقطة، في حين يتواجد ليدز في المركز التاسع عشر برصيد 30 نقطة، وهو يريد الابتعاد عن منطقة الهبوط.



ويلعب غدا كذلك مان يونايتد مع ولفرهامبتون، وأستون فيلا مع توتنهام، وتشلسي مع نوتنغهام فوريست، وكريستال بالاس مع بورنموث، وساوثمبتون مع فولام.



وما زالت حظوظ نيوكاسل ومان يونايتد (الرابع بـ 63 نقطة) الأعلى لحجز مقاعد دوري الأبطال على الرغم من هزيمتهما في المرحلة الفائتة، فهما ما زالا متقدمين على ليفربول، صاحب المركز الخامس بـ 62 نقطة، ولدى كل منهما مباراة مؤجلة.



ويلتقي نيوكاسل مع ليدز الحالم بالبقاء والذي خرج بخمس هزائم وتعادل في آخر ست جولات، في حين يستقبل «اليونايتد» ضيفه ولفرهامبتون الثاني عشر والبعيد نوعا ما عن خطر الهبوط.



نيوكاسل تعادل مع مضيفه ليدز ذهابا دون أهداف وسجل 8 انتصارات و6 تعادلات و3 هزائم خارج ملعبه، في حين أن «اليونايتد» الفائز ذهابا على ولفرهامبتون 1-0، فقد سجل 12 فوزا على أرضه مقابل 3 تعادلات وهزيمة واحدة.