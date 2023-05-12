جرح نحو 27 شخصا معظمهم من مجموعة مدرسية في فنلندا الخميس عندما انهار جسر مؤقت للمشاة بالقرب من موقع بناء سقطوا منه عدة أمتار على طريق. وقالت إدارة الإنقاذ في أوسيما الغربية في إسبو بالقرب من العاصمة هلسنكي في بيان «أصيب نحو 27 فتى معظمهم من القاصرين بجروح متفاوتة الخطورة».



وبحسب صور بثتها وسائل الإعلام الفنلندية، انكسرت الألواح الخشبية لجسر المشاة تحت وطأة وزن المراهقين، ما تسبب بسقوطهم إلى الأسفل من علو يتراوح بين أربعة وخمسة أمتار.



وقال قسم الخدمات في مستشفى هلسنكي الجامعي إن معظم المصابين من مجموعة مدرسية.



وأفادت وسائل الإعلام الفنلندية بأنهم من صف يضم تلاميذ يبلغون 14عاما تقريبا، وكانوا يقصدون متحفا مجاورا.



ونقل 24 من المصابين إلى المستشفى لكن حياتهم ليست في خطر، بحسب خدمات المستشفى.



وكتبت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين في تغريدة على «تويتر» «دعمنا للمصابين في الحادث وذويهم. أنتم في أذهاننا».