مبارك التنيب



تقدم وافد عراقي الجنسية الى أحد مخافر محافظة حولي وأبلغ عن تعرضه لعملية نصب واحتيال من قبل 3 مواطنين، حيث ادعى في القضية التي حملت عنوان نصب واحتيال بأنه قام بتسليمهم مبلغ 150 ألف دينار للدخول كشريك، لكنه فوجئ بأنهم لم يسددوا الأرباح له، وطالبهم بالمبلغ الذي سلمهم إياه فرفضوا إعطاءه المبلغ بالكامل واكتفوا بإعطائه جزءا منه.



رجال المباحث وبعد استدعاء المتهمين الثلاثة وخلال التحقيق معهم اعترفوا بأنهم تسلموا المبلغ وقاموا تسديد جزء منه لكنهم لم يتمكنوا من إرجاع الباقي، ولم يتفقوا مع الشاكي على الوصول لحل عن طريق تسديد المبلغ كدفعات. وعليه تم تسجيل قضية جنحة نصب واحتيال وإحالتها إلى جهة الاختصاص.