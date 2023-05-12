محمد الجلاهمة



بالإنابة عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، افتتح رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد صباح أمس مركز إطفاء «الصمود» في منطقة عبدالله المبارك.



وأشار الفريق المكراد، الى أن افتتاح مركز إطفاء «الصمود» يأتي بناء على توجيهات النائب الأول بسرعة توفير الخدمات والتوسع في افتتاح مراكز الإطفاء لتتم تغطية جميع المناطق السكنية وتقليل وقت سرعة الاستجابة للحوادث لتحقيق الأمن المجتمعي.



وأضاف الفريق المكراد، أن مركز إطفاء «الصمود» شيد بأحدث نظم البناء وبمواصفات حديثة تحتوي على كل ما يحتاج اليه منتسبو الإطفاء لمزاولة مهنتهم بالشكل المطلوب، والمركز يغطي جميع حوادث المنطقة والمناطق القريبة منها.



هذا، وحضر الافتتاح نائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر ومدير إدارة الإنشاءات والصيانة العميد عبدالمحسن ابراهيم عبدالمحسن.