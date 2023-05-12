أعلنت القائمة بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.رواء الجارالله، أنه تم اعتماد التقويم الجامعي للفصل الدراسي الصيفي 2023/2022، والعامين الجامعيين 2023/2024 و2024 /2025 من خلال مجلس الجامعات الحكومية، لجميع الكليات ما عدا مركز العلوم الطبية وكلية الحقوق. وبينت د.الجارالله، أن هذا التغيير يأتي بناء على دراسة مقدمة من قطاع التخطيط، وتوصية من القطاعات الأكاديمية في الجامعة، حيث تم اعتماد التقويم مسبقا في مجلس الجامعة المنعقد بتاريخ 12 أبريل 2023، وقد تم اعتماده مؤخرا من قبل مجلس الجامعات الحكومية، وذلك حرصا من جامعة الكويت على مصلحة الطالب وسلامة العملية التعليمية. وتفاديا لأي تأثير سلبي قد ينعكس على التحصيل العلمي أو الاعتماد الأكاديمي بسبب قصر الفترة الزمنية في الفصل الدراسي، تمت زيادة مدة الفصل الدراسي لتكون من 14 إلى 15 أسبوعا.