عبدالعزيز الفضلي



حددت وزارة التربية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية عدد 118مدرسة ليوم الاقتراع لانتخابات مجلس 2023 التي ستقام يوم 6 يونيو المقبل. وطلب الوكيل المساعد للشؤون المالية بالانابة بوزارة التربية سعود الجويسر من وكيل التعليم العام، في كتاب تلقت «الأنباء» نسخة منه، الايعاز لجهة الاختصاص من مدراء العموم لدى المناطق التعليمية بتزويده بالاحتياجات اللازمة لتوفيرها بخصوص تجهيز المقار الانتخابية والنواقص مع إعطاء الموضوع صفة الاستعجال والرد خلال أسبوع ليتسنى لنا توفير المطلوب استعدادا للعملية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الأمة 2023م. ومن خلال جداول الخاصة في المدارس الموزعة على خمسة دوائر، والتي تلقت «الأنباء»، نسخة منها، تبين ان أكثر الدوائر عددا في المدارس الدائرة الخامسة، حيث ضمت 34 مدرسة تليها الدائرة الرابعة 28 مدرسة والدائرة الثالثة 22 مدرسة ثم الدائرة الثانية 18 مدرسة، وأخيرا الدائرة الأولى 16 مدرسة. هذا، وتضمنت الجداول 793 ألفا و646 مواطنا ومواطنة لهم حق الانتخاب. وفيما يلي جداول المدارس وعدد اللجان فيها: