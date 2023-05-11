يحيى حميدان



خطف خيطان بطاقة التأهل الثانية إلى دوري "زين" الممتاز لكرة القدم عقب فوزه الكبير على بطل الدرجة الأولى والمتأهل سلفاً الشباب 4-1 على ستاد ناصر العصيمي مساء اليوم الخميس في الجولة العشرين والأخيرة من "دوري المظاليم".



ورفع "الأحمر والأسود" رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد "أزرق الأحمدي" عند 38 نقطة في صدارة الترتيب، وتراجع اليرموك للمركز الثالث (27 نقطة) بعدما كان يمني النفس ب "هدية شبابية" ولكن سارت الأمور عكس ما يتمنى "اليرامكة".



فرض خيطان أفضليته الواضحة على مجريات الشوط الأول، وتمكن من التقدم بالنتيجة عن طريق البرازيلي وليام كورديرو بعدما استغل التمريرة الخاطئة من لاعب الشباب عمر بوحمد (13).



وجاء هدف "الأحمر والأسود" الثاني بقدم مدافع "أزرق الأحمدي" حسين نادر بالخطأ في مرمى فريقه إثر محاولته ابعاد عرضية العاجي سيدريك هنري (24).



وسجل هنري الهدف الثالث لخيطان بعد مجهود فردي مميز منه وسدد الكرة في الشباك حارس الشباب سعد العنزي بذكاء (26).



وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، قلص السنغالي عمر ويد الفارق لمصلحة فريقه الشباب بتعامله الجيد مع تمريرة مواطنه سليم مامادو.



وفي الشوط الثاني، عزز خيطان من تقدمه بهدف رابع من ركلة جزاء احتسبها الحكم ضيف الله الفضلي إثر عرقلة المدافع محمد عيد للمهاجم محمد عبيد ونفذها الكاميروني أونانا سيفرين بنجاح (57).



وتراجع أداء الفريقين بعد ذلك بشكل واضح دون محاولات حقيقية لاضافة المزيد من الأهداف، ليخرج "الأحمر والأسود" منتصراً ويحجز مقعده مع الكبار في الموسم المقبل.



وفي مباراة أخرى، حقق برقان فوزاً شرفياً على حساب الصليبخات 3-1، ليصبح رصيد الفائز 15 نقطة في المركز الرابع، وبقي الخاسر في المركز الخامس والأخير برصيد 6 نقاط.