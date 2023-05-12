

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن وصول التيار الكهربائي لأولى القسائم السكنية في الضاحية 11 ضمن مشروع مدينة المطلاع.



وقالت المؤسسة في بيان لها انها تعمل مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لمتابعة طلبات المواطنين أصحاب القسائم السكنية الجاهزة لاستكمال إجراءات إيصال التيار الكهربائي.



وذكرت المؤسسة أنه خلال الفترة المقبلة سيجري استكمال ايصال التيار الكهربائي لعدد من القسائم السكنية الجاهزة، والتي تقدم أصحابها بطلبات لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.



ولفتت إلى أنها تعمل على استكمال إجراءات تشغيل محطات الكهربائية الرئيسية والفرعية في مدينة المطلاع، إضافة إلى متابعة إجراءات الاستلام الخاصة بالمباني العامة الجاهزة.



وقالت: سيجري ايصال التيار الكهربائي للمباني الجاهزة والتأكد من تشغيلها بالجودة المطلوبة قبل تسليمها للجهات الحكومية ذات العلاقة.



وأثنت المؤسسة على تعاون وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في العمل على ايصال التيار الكهربائي للضواحي والقسائم الجاهزة والمباني العامة.