«الطبيب توقع موتي خلال عامين»

دولف لاندغرين، الممثل السويدي، يعلن لأول مرة أنه يكافح مرض السرطان منذ 8 سنوات رغم أن طبيبه الأول توقع وفاته خلال عامين فقط بعد تشخيصه الأول، ويضيف: السرطان تقلص بنسبة 90%.