وقع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على اتفاق مبادئ أولي في جدة أكدا فيه التزامهما بسيادة السودان ووحدته، كما رحبا بمساعي أصدقاء السودان من أجل وقف إطلاق النار هناك.



وأكد الاتفاق الذي اطلق عليه "إعلان جدة" على امتناع الجيش السوداني والدعم السريع عن أي هجوم من شأنه أن يتسبب بأضرار مدنية، بحسب ما اوردت قناة "العربية/الحدث" الإخبارية، وجريدة "الشرق الأوسط " اللندنية على موقعها الالكتروني.



كذلك اتفق الجانبان على أن مصالح الشعب السوداني أولوية لهما، وانهما يتخذان جميع الاحتياطات لتجنيب المدنيين أي ضرر، مع السماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال العدائية والمحاصرة.



وأكد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الالتزام بإجلاء المدنيين الراغبين في المغادرة واحترام المرافق العامة والخاصة وحماية العاملين في المجال الطبي والمرافق العامة بالسودان.



كذلك تم الاتفاق على اعتماد إجراءات بسيطة وسريعة لعمليات الإغاثة الإنسانية، فضلا عن الالتزام بحماية الاحتياجات والضروريات لبقاء المدنيين على قيد الحياة، و الالتزام بفترات التوقف الإنسانية المنتظمة وأيام الهدوء حسب الحاجة في السودان.