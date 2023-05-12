الأجهزة عملت بنجاح ونظام على المسافرين من دون أخطاء



منصورالسلطان

مع بدء أول ساعة من العمل بنظام تطبيق المنظومة المركزية المتكاملة للسمات "البيومترية" على جميع المسافرين من المواطنين والمقيمين من جميع الفئات العمرية، رافقت " الأنباء " موظفي جوازات المطار الدولي خلال تطبيق النظام على المسافرين القادمين والمغادرين من خلال تطبيق بصمات أصابع اليد " العشرية" وبصمة الوجه وقزحية العين والتوقيع الإلكتروني، حيث جرت التجربة الأولى بنجاح على المسافرين بكل نظام دون حدوث أي ازدحام او خلل.



ولم تتجاوز عملية تطبيق النظام على المسافر أكثر من 40 ثانية.



احد المسافرين الخليجيين رحب بالتجربة الكويتية في تطبيق نظام "البيومترية" الذي يحافظ على سرية المعلومات ويهدف لضبط عمليات تزوير الجوازات التي غالباً ما تعاني منها دول مجلس التعاون العربي والتحقق من الاشخاص الممنوعين والخطرين محلياً ودولياً.



من جانبه، اكد مصدر أن المشروع يتضمن إنشاء بنك معلومات تتوفر به بيانات خاصة بجميع من يدخل الكويت ويخرج منها ، كما انه يسهل آلية الإجراءات من خلال القراءة الآلية لوثائق السفر والتحقق من صحتها وعدم تزويرها والتدقيق في السمات الأمنية بها لضبط حالات التزوير والتحقق من قوائم الممنوعين من السفر والاشخاص المطلوبين.



وبين المصدر ان جميع الموظفين عملوا على تطبيق النظام حسب الخطة المرسومه لهم من خلال استقبال المسافرين القادمين والمغادرين وأخذ بصمة الوجه مع العين واليد العشرية والتوقيع الالكتروني دون اخطاء وبفترة زمنية وجيزة.



واوضح المصدر ان جميع المطارات مزودة بأجهزة متطورة سيخضع خلالها جميع المسافرين لبصمة الوجه واليد والعين، وقد تم تمت التجربة بنجاح كبير في المطارات مما يدل على الوعي لدى المواطنين والمقيمين في هذا التظام ، مؤكداً ان وزارة الداخلية ستقوم قريباً بتوفير المزيد من العناصر الأمنية المدربة للعمل على هذه الاجهزة وذلك لتسهيل إجراءات المسافرين والحد من عمليات تزوير الجوازات.