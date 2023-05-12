بيروت - عامر زين الدين



شدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط «على المصالحة والحوار، معتبرا انهما أهم من العودة إلى الماضي. وقال في تعليق على مقطع ڤيديو يعود لذكرى أحداث 11 مايو 2008 في الجبل: «رحمة الله على الشهداء، كل شهداء لبنان، وأكبر انتصار هو الانتصار على الذات من أجل بناء مستقبل جديد. كلنا أبناء هذا الوطن لبنان».



واستقبل جنبلاط في كليمنصو شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د.سامي ابي المنى الذي أكد «الحرص على ضرورة جمع الشمل والاهتمام بشؤون الناس، في ظل الأوضاع الصعبة التي تواجهها البلاد وعلى واجب تغليب المصلحة الوطنية وإنجاز الاستحقاقات، بما يساهم في عودة الحياة الطبيعية الى الوطن».



وكان أبي المنى التقى في دار الطائفة السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني برفقة وفد من السفارة، وجرى البحث بالأوضاع الإسلامية والعامة والعلاقات الثنائية والدور الذي تلعبه إيران ومن ضمنه الاتفاق الأخير مع السعودية.



وكان اللقاء مناسبة، رحب خلالها شيخ العقل بالسفير أماني، منوها بـ «جميع اللقاءات والاتصالات التي من شأنها تقريب وجهات النظر على المستويات الإسلامية - الإسلامية والإسلامية - العربية واللبنانية على وجه الخصوص، وأهمية تضافر الجهود المخلصة للحفاظ على الأمتين الإسلامية والعربية وقوة مناعتهما، وبما يصون لبنان وحماية دولته ومقومات وجوده وتنوعه».



وأكد أماني ان «البحث تطرق الى التقريب بين المذاهب الإسلامية وتوحيد صفوف المسلمين ووجوب توحيد صفوفنا بوجه أعدائنا، كذلك تحدثنا في العلاقات الثنائية في مجالات تقريب المذاهب الإسلامية والتواصل بين العلماء المسلمين وكذلك تبادل الآراء في قضايا منوعة عدة».



كما استقبل وفدا من القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان برئاسة ممثل الحركة د.أحمد عبدالهادي، قائلا: «سمعنا من شيخ العقل الموقف الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني ومقاومته، والتأكيد على ان المقاومة الفلسطينية هي الطريق للتحرير، ودعوته للشعب الفلسطيني تحقيق أمانيه ونيل حقوقه».