عقدت أمس في العاصمة الأميركية واشنطن جلسة مباحثات رسمية بين وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وأنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، حيث نقل الشيخ سالم العبدالله في مستهل اللقاء أطيب تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، إلى الرئيس جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، ونائبة الرئيس كامالا هاريس، وصادق التحيات من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وحكومة وشعب الكويت للولايات المتحدة الأميركية الصديقة قيادةً وحكومةً وشعباً، وتمنياتهم بدوام النماء والرخاء والتقدم والازدهار للولايات المتحدة وشعبها الصديق، مشيداً بما تتسم به علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين من قوة ومتانة.

وثمن العبدالله خلال جلسة المباحثات ما توصلت إليه العلاقات التاريخية من مستويات رفيعة تجلت بشراكة استراتيجية وثيقة وتعاون ثنائي متميز بين البلدين الصديقين على كل المستويات وفي مختلف الميادين حققت نجاحات عديدة وإنجازات مشتركة، مستذكراً في هذا الإطار المحطات التاريخية التي شهدتها مسيرة الشراكة والصداقة الوثيقة بين دولة الكويت والولايات المتحدة، والتي بنيت على ركائز الأمن والدفاع وتعزيز الاستثمار وتبادل الخبرات وتكريس التعليم والطب وغيرها من ميادين التعاون الثنائي، وتجلى فيها الالتزام الأميركي الصلب بالحفاظ على أمن وسلامة دولة الكويت.



كما أثنى العبدالله على متانة التعاون الوثيق القائم بين البلدين الصديقين في المحافل الدولية المختلفة، معرباً عن تطلعه لمواصلة نسق هذا التعاون على كل الأصعدة، مشيداً بالمستوى المرموق الذي بلغته الشراكة الاستراتيجية بين دولة الكويت والولايات المتحدة.



من جانبه، عبر وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية في مستهل اللقاء عن وافر الامتنان والعرفان على ما قامت به دولة الكويت من جهود وما قدمته نحو مساعدة إجلاء المواطنين والرعايا الأميركيين من السودان في ظل أوضاع أمنية حرجة ومعقدة، مشيداً بهذا الموقف الذي يعكس متانة الروابط التي تجمع البلدين وشعبيهما الصديقين، ومعرباً عن اعتزاز بلاده بمسيرة علاقات الصداقة المتميزة والشراكة الاستراتيجية القائمة مع دولة الكويت في جميع المجالات، مشيداً بما توصلت إليه من مستويات رفيعة وعالية، وآملاً الارتقاء بها إلى أبعاد أوسع وأكثر شمولية.



وعلى صعيد آخر، أشاد وزير خارجية الولايات المتحدة بمستوى التواصل والتعاون الدائم بين البلدين الصديقين على الساحة الدولية، معرباً عن ثنائه على حكمة دولة الكويت واتزان سياستها الخارجية ومساعيها الدائمة نحو ترسيخ دعائم الأمن والسلم في المنطقة.

هذا، وجرى خلال جلسة المباحثات الرسمية بين وزيري خارجية البلدين الصديقين، بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الحيوية والمهمة في المنطقة، ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لدعم الجهود الدولية المشتركة لإحلال السلام والاستقرار، ومن بينها التطورات الأمنية في السودان، حيث أشاد الشيخ سالم العبدالله بالجهود المشتركة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأميركية الصديقة والمملكة العربية السعودية الشقيقة لوضع حد للاقتتال وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين وإنهاء الأزمة عبر الحوار بين الاطراف الأشقاء، مثمناً الجهود الفاعلة للإدارة الأميركية في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تم التطرق إلى ملف الأزمة السورية والجهود الدولية والمساعي الرامية لإيجاد حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق، وبحث تطورات الأوضاع في فلسطين والتصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى المستجدات على الساحة العراقية واليمنية، وكانت الأزمة في أوكرانيا وتبعاتها على الصعيدين الاقليمي والدولي أحد محاور المباحثات، وسبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة تداعياتها كذلك، ومناقشة مجالات التعاون المشترك فيما يتصل بمسار الدعم الإنساني للشعوب المنكوبة والمتضررة، وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأعاد الوزيران التأكيد على الالتزام المشترك بتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.



وأعرب الجانبان عن التطلع المشترك لعقد أعمال الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية في الكويت خلال الربع الأخير من العام الحالي، تحقيقاً للرؤية المشتركة لقيادتي البلدين الصديقين نحو آفاق أوسع ومستقبل أرحب يعكس تلك التطلعات ويحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.



وقد حضر جلسة المباحثات الرسمية بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية كل من الشيخة الزين صباح ناصر السعود الصباح، سفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، و الوزير المفوض نواف عبداللطيف الأحمد، مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير، وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية والسفارة في واشنطن.



تجدر الإشارة الى أن الزيارة الرسمية التي يجريها وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله تعد الأولى له إلى العاصمة الأميركية واشنطن منذ تولي المنصب.