سلطان العبدان-بدر السهيل

تقدم 13 مرشحا (اليوم الجمعة) إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم الثامن من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 17 المقرر عقدها في السادس من يونيو 2023، ليبلغ إجمالي المرشحين في الأيام الثمانية الاولى من فتح باب الترشيح 182 مرشحا في جميع الدوائر بعد تنازل مرشح واحد، منهم 177 مرشحا من الذكور، و 5 سيدات.

وتقدم اليوم مرشح واحد في الدائرة الأولى ومرشح واحد في الدائرة الثانية ومرشحان في الدائرة الثالثة، و 4 مرشحين في الدائرة الرابعة، وتقدم 5 مرشحين في الدائرة الخامسة.

وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم اليوم النائب السابق د. عبيد الوسمي، وترشح عن الدائرة الأولى باسل البحراني وعن الدائرة الثانية ياسين وحيد حيدر،وعن الثالثة علي الخلف السعيد وعبد الله الهندال وعن الدائرة الرابعة احمد ماجد المطيري وباسل عبد الكريم وخالد الدلوم، فيما ترشح عن الدائرة الخامسة ايمن ميرزا وحامد الزعبي وفهيد العجمي وحفيظ العجمي ونهار العتيبي.