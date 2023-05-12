هبطت العملات المشفرة خلال تعاملات الجمعة، مع انخفاض البيتكوين إلى أدنى مستوياتها في شهرين لفترة وجيزة، متجهة إلى تسجيل خسائر أسبوعية.

وانخفضت قيمة البيتكوين بنسبة 3.95% إلى 26330 دولارًا بحلول الساعة 11:21 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما انخفضت في وقت سابق من التعاملات إلى 26150 دولارًا.

كما تراجعت قيمة عملة الإيثريوم بنسبة 3.20% إلى 1761 دولارًا، فيما زادت الريبل بنسبة 0.85% إلى 42.66 سنت.

وعلى مدار الأسبوع، انخفضت البيتكوين بنسبة 9.7%، فيما تراجعت الإيثريوم بنسبة 7.45%، وهبطت الريبل بنحو 7.7%، بحسب بيانات "كوين ماركت كاب".

وتراجع إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 2.55% إلى 1.10 تريليون دولار تقريبًا خلال آخر 24 ساعة، فيما تراجع حجم التداولات في نفس الفترة بنسبة 8.75% إلى 42.36 مليار دولار.

وتأثر السوق هذا الأسبوع بالاضطرابات التي شهدتها شبكة البيتكوين، والتي أدت إلى تعطيل حركة السحب عبر أكبر منصة للعملات المشفرة في العالم، وتسببت في تكدس المعاملات غير المكتملة.