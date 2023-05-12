قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إنه لا يزال هناك عدم يقين بشأن متى ستنفد السيولة اللازمة لسداد ديون الحكومة، لكنها ستبقي الكونغرس على علم بأي تغيير في الموعد والذي قد يكون في الأول من يونيو تقريبا.

وأضافت يلين لتلفزيون بلومبرغ، أنها ستلتقي مع كبار المصرفيين في وول ستريت للحديث عن سقف الديون الأسبوع المقبل.

وأكدت مجددا أن عدم رفع الكونغرس لسقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية.

وبشأن الأزمة المصرفية، قالت وزيرة الخزانة الأميركية، إن معظم البنوك الأميركية، بما في ذلك تلك التي تتراجع أسهمها، ستكون قادرة على سداد أموال المودعين غير المؤمن عليها مضيفة أن وزارة الخزانة تراقب الوضع عن كثب.

وذكرت يلين لتلفزيون بلومبرغ أن البنوك الأميركية الثلاثة التي انهارت في الأشهر القليلة الماضية كانت تعاني من خسائر كبيرة ونسبة عالية جدا من الودائع غير المؤمن عليها، لكن النظام المصرفي بشكل عام يتمتع برأس مال جيد ولا يزال يحقق "أرباحا قوية للغاية".