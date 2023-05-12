أكد سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر الصباح أن إعلان السعودية انتهاء عملية الإجلاء الكبرى للعالقين بالسودان يؤكد دورها الإنساني البارز على مستوى العالم.



وقال السفير الشيخ صباح ناصر الصباح في تصريح إن عملية الإجلاء الكبرى للعالقين في السودان التي أعلنت السعودية انتهاءها وقامت بها بتوجيهات ومتابعة مباشرة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان ليست بغريبة على القيادة الرشيدة لبلد الحرمين الشريفين وشعبه الكريم والتي تبين العمق العالمي للسعودية ليس على المستوى السياسي فقط وإنما في العمق الإنساني العالمي كذلك.



وشدد على أن «هذا العمل الإنساني الكبير لا تقوم به إلا دولة كبيرة مثل المملكة ويضاف إلى رصيدها الغني بالعمل الإنساني والديبلوماسي ويرسخ دورها المهم في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة والعالم».



وأشاد السفير الشيخ صباح الناصر بدور المملكة في إجلاء الرعايا الكويتيين العالقين في السودان في أول طليعة للبواخر الملكية السعودية، كما عبر عن تقدير الكويت وامتنانها على التسهيلات التي قدمتها السعودية لتسهيل إجلاء المواطنين الكويتيين وتأمين وصولهم إلى مدينة جدة سالمين.