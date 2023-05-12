تجدد القصف الإسرائيلي الجمعة على قطاع غزة قابله إطلاق الصواريخ من جانب الفصائل الفلسطينية رغم جهود الوساطة لإنهاء هذا التصعيد الجديد الذي اسفر عن مقتل 31 فلسطينيا وشخص واحد في إسرائيل منذ الثلاثاء.



وبدت الشوارع شبه خالية الجمعة في قطاع غزة، وأغلقت المحلات أبوابها باستثناء المخابز وبعض محلات الأكل التي فتحت جزئيا.



وبحسب فرانس برس قصفت إسرائيل مدينتي غزة ورفح فيما أطلقت الفصائل الفلسطينية صواريخ باتجاه اسرائيل.



وسمعت دوي صفارات الانذار في مدينة عسقلان وأماكن مختلفة وصولا الى القدس وتجمع مستوطنات غوش عتصيون جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.



وتحدث مصدر أمني فلسطيني عن إطلاق عشرين صاروخا الجمعة على مدينة عسقلان.



وقالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي «ثأر الأحرار.. المقاومة الفلسطينية توجه ضربة صاروخية مركزة على مرحلتين تجاه القدس المحتلة وتل أبيب ومدن ومغتصبات العدو ردا على الاغتيالات واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني».



وقالت حركة الجهاد إن «قصف القدس رسالة وعلى الجميع فهم مبتغاها فالقدس ليست أمام عيوننا وما يجري هناك ليس بمعزل عن غزة».



وأظهرت ڤيديوهات بثت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد توثق هروب عدد من المستوطنين الحريديم مع انطلاق صافرات الإنذار في مدينة القدس.



وأكد مجلس مجمع مستوطنات غوش عتصيون أن صاروخا سقط بالقرب من مستوطنة بات عين في جوار قرية عربية.

وبحسب «الجزيرة» أطلقت المقاومة الفلسطينية عددا من القذائف الصاروخية من جنوب قطاع غزة وصاروخين بعيدي المدى من شمال القطاع.



واندلعت حرائق شرق عسقلان وشمال سديروت إثر الضربات الصاروخية المتتالية من غزة، كما وقعت إصابة مباشرة في مبنى سكني بمدينة سديروت.



كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، بسقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة على كيبوتس «بيت سورا»، ومستوطنة «بيت شيميش» بالقدس المحتلة، وكيبوتس «نير عام» القريب من القطاع.



وأضافت، أن صاروخا أصاب منزلا في «سديروت» في جنوب إسرائيل بشكل مباشر. وأفادت القناة الـ «13» الإسرائيلية بأن إسرائيل استخدمت نظام «مقلاع داود» للمرة الثانية لاعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، بعد فشل اعتراضه من قبل القبة الحديدية.



وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي للقناة السابعة الإسرائيلية، إن منظومة «القبة الحديدية» فشلت في التصدي للصاروخ الفلسطيني (غير المتطور) والذي أسفر عن مقتل مستوطنة في «روحوفوت»، إذ أطلقت منظومة «القبة الحديدية» صاروخا من أجل اعتراضه، لكنه فشل في منع الصاروخ الفلسطيني من الوصول إلى الهدف.



وأضاف المتحدث أن الصاروخ أطلق لمدى بلغ 70 كيلومترا تقريبا، وحمل مواد متفجرة بزنة 20 كيلو جراما قبل أن يصيب المنزل في «روحوفوت»، وأسفر عن إصابة 16 مستوطنا.



من ناحية أخرى، قال قائد في الغرفة المشتركة للمقاومة إن عناصر المقاومة تدير المعركة باقتدار وأفشلت مخطط العدو بالاستفراد بسرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي).



وأضاف القائد أن فصائل الغرفة تمكنت من دك عمق الكيان وقلبت نتائج المعركة، وأنها أدخلت تكتيك الاستنزاف والتحكم الصامت ومفاجأة الاحتلال خلال المعركة.



ولفت إلى أن الغرفة المشتركة للمقاومة تتحكم في نسق المعركة وتحدد موعد الرد ومكانه بشكل حازم.