سالم العبدالله: محطات تاريخية شهدتها مسيرة الشراكة بين البلدين بنيت على ركائز الأمن والدفاع وتعزيز الاستثمار وتبادل الخبرات

أنتوني بلينكن: سياسة الكويت الخارجية تتسم بالحكمة والاتزان وتسعى دائماً نحو ترسيخ دعائم الأمن والسلم في المنطقة



عقدت في العاصمة الأميركية واشنطن جلسة مباحثات رسمية بين وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية الصديقة أنتوني بلينكن.



وفي مستهل اللقاء، نقل وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أطيب تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى الرئيس الأميركي جو بايدن ونائب الرئيس كامالا هاريس وصادق التحيات من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وحكومة وشعب الكويت للولايات المتحدة الصديقة قيادة وحكومة وشعبا وتمنياتهم بدوام النماء والرخاء والتقدم والازدهار لها ولشعبها الصديق، مشيدا بما تتسم به علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين من قوة ومتانة.



وثمّن الشيخ سالم العبدالله خلال جلسة المباحثات ما توصلت إليه العلاقات التاريخية من مستويات رفيعة تجلت بشراكة استراتيجية وثيقة وتعاون ثنائي متميز بين البلدين الصديقين على المستويات كافة وفي مختلف الميادين حققت نجاحات عديدة وإنجازات مشتركة.



واستذكر في هذا الإطار المحطات التاريخية التي شهدتها مسيرة الشراكة والصداقة الوثيقة بين الكويت والولايات المتحدة والتي بنيت على ركائز الأمن والدفاع وتعزيز الاستثمار وتبادل الخبرات وتكريس التعليم والطب وغيرها من ميادين التعاون الثنائي وتجلى فيها الالتزام الأميركي الصلب بالحفاظ على أمن وسلامة الكويت.



كما أثنى على متانة التعاون الوثيق القائم بين البلدين الصديقين في المحافل الدولية المختلفة، معربا عن تطلعه لمواصلة تنسيق هذا التعاون على الصعد كافة، مشيدا بالمستوى المرموق الذي بلغته الشراكة الاستراتيجية بين الكويت والولايات المتحدة.



من جانبه، عبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مستهل اللقاء عن وافر الامتنان والعرفان على ما قامت به الكويت من جهود وما قدمته نحو مساعدة إجلاء المواطنين والرعايا الأميركيين من السودان في ظل أوضاع أمنية حرجة ومعقدة، مشيدا بهذا الموقف الذي يعكس متانة الروابط التي تجمع البلدين وشعبيهما الصديقين.



وأعرب الوزير بلينكن عن اعتزاز بلاده بمسيرة علاقات الصداقة المتميزة والشراكة الاستراتيجية القائمة مع الكويت في جميع المجالات، مشيدا بما توصلت إليه من مستويات رفيعة وعالية، آملا الارتقاء بها إلى أبعاد أوسع وأكثر شمولية.



وعلى صعيد آخر، أشاد بلينكن بمستوى التواصل والتعاون الدائم بين البلدين الصديقين على الساحة الدولية، معربا عن ثنائه بحكمة الكويت واتزان سياستها الخارجية ومساعيها الدائمة نحو ترسيخ دعائم الأمن والسلم في المنطقة.



وجرى خلال جلسة المباحثات الرسمية بين وزيري خارجية البلدين الصديقين بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الحيوية والهامة في المنطقة ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لدعم الجهود الدولية المشتركة لإحلال السلام والاستقرار ومن بينها التطورات الأمنية في السودان.



وبهذا الشأن، أشاد الشيخ سالم العبدلله بالجهود المشتركة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأميركية الصديقة والمملكة العربية السعودية الشقيقة لوضع حد للاقتتال وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين وإنهاء الأزمة عبر الحوار بين الأطراف الأشقاء مثمنا الجهود الفاعلة للإدارة الأميركية في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.



كما تم التطرق إلى ملف الأزمة السورية والجهود الدولية والمساعي الرامية لإيجاد حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق وبحث تطورات الأوضاع في فلسطين والتصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالإضافة إلى المستجدات على الساحة العراقية واليمنية.



وكانت الأزمة في أوكرانيا وتبعاتها على الصعيدين الإقليمي والدولي أحد محاور المباحثات وسبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة تداعياتها كذلك ومناقشة مجالات التعاون المشترك فيما يتصل بمسار الدعم الإنساني للشعوب المنكوبة والمتضررة وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأعاد الوزيران التأكيد على الالتزام المشترك بتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.



وأعرب الجانبان عن التطلع المشترك لعقد أعمال الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين الكويت والولايات المتحدة خلال الربع الأخير من العام الحالي في الكويت تحقيقا للرؤية المشتركة لقيادتي البلدين الصديقين نحو آفاق أوسع ومستقبل أرحب يعكس تلك التطلعات ويحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.



وحضر جلسة المباحثات الرسمية كل من سفيرتنا لدى الولايات المتحدة الأميركية الصديقة الشيخة الزين الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير المفوض نواف الأحمد وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية والسفارة في واشنطن.



يذكر أن الزيارة الرسمية التي يجريها الشيخ سالم العبدالله تعد الأولى له إلى العاصمة الأميركية منذ توليه منصبه وزيرا للخارجية.