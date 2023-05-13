أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب الكويت بإعلان جدة الصادر عن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية بشأن توقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان وتسهيل العمل الإنساني لتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية بأمان وإلى الخطوات التدريجية اللاحقة التي تطرق لها الإعلان.



وثمنت الوزارة الجهود المقدرة والمستمرة التي تقوم بها كل من المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية الصديقة في تشجيع وحث الأطراف السودانية على الجلوس الى طاولة المحادثات والتي أسفرت بالتوقيع على هذا الالتزام الهام الهادف إلى حماية أمن وسلامة المدنيين.



كما تشيد الوزارة بمضامين هذا الإعلان والترتيبات اللاحقة التي تضمنها من إيجاد آلية لوقف دائم للأعمال العدائية بما يسهم في إخراج السودان من أزمته الحالية.



وجددت الوزارة موقف الكويت الداعي إلى ضرورة الوقف الفوري للقتال والأعمال العدائية والاستمرار في الحوار بين الأطراف السودانية بغية تجاوز الخلافات والتوصل لحل دائم وشامل للأزمة الحالية بما يحفظ للسودان الشقيق أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.