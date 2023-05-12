أعلن وزير النقل كامل الوزير عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية بإجمالي 15 عربة (ثالثة مكيفة) إلى ميناء الإسكندرية قادمة من المجر، ليصل إجمالي ما تم الانتهاء من توريده منذ بداية توقيع الصفقة مع التحالف الروسي المجري إلى 770 عربة (499 عربة تهوية ديناميكية - 271 عربة درجة ثالثة مكيفة)، على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقا للجدول الزمني المحدد.



وقال الوزير إن الصفقة هي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قطاع السكك الحديدية ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة وتوفير كافة الإمكانيات للارتقاء به وفقا لأحدث النظم التكنولوجية العالمية، لافتا إلى أن الصفقة تسهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل.



وأوضح أن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكك الحديدية للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.



وتأتي الصفقة في إطار الاتفاق المبرم بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وشركة «جانز مافاج» المجرية لتصنيع وتوريد باقي العربات المتبقية من إجمالي صفقة الـ 1300 عربة سكة حديد جديدة، بالإضافة إلى قيام الشركة المجرية بتوريد 50 عربة بوفية جديدة ستعمل على القطارات الروسية الدرجة الثالثة المكيفة، ليصل إجمالي العربات إلى 1350 عربة والتي تعتبر الصفقة الأضخم في تاريخ الهيئة ليتم استكمال ما تبقى من الصفقة من خلال الجانب المجري.



يذكر أن صفقة الـ (1350) عربة جديدة تتكون من 850 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ الهيئة و50 عربة بوفيه ثالثة مكيفة و180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة)، بالاضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية.