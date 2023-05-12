تعرضت مناطق شمال غربي سورية لعواصف رعدية وأمطار غزيرة وسيول، وهبوب ريح نشطة، يمتد تأثيرها حتى السبت.

وذكرت مديرية الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) عبر منشور على حسابها في فيسبوك، أن حالة من عدم استقرار جوي تشهدها أغلب مناطق غرب وشمال غربي سورية منذ منتصف ليل الخميس - الجمعة ويمتد تأثيرها حتى مساء السبت، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.



وحذرت الخوذ البيضاء من «عواصف رعدية شديدة واحتمال تشكل خلايا ركامية تؤدي لأمطار غزيرة وسيول ونشاط نسبي للرياح»، مضيفة ان الرياح سيزداد نشاطها السبت لتكون الهبات قوية.



ودعت أهالي مدن وبلدات شمال غربي سورية لعدم الاقتراب من الأبنية والجدران المتصدعة والآيلة للسقوط من جراء القصف أو الزلزال المدمر. كما وجهت المقيمين داخل المخيمات لتثبيت الخيام بشكل جيد والابتعاد عن مجاري السيول.



وبالرغم من انتهاء فصل الشتاء وانحسار موجة البرد، إلا أنه منذ منتصف مارس الماضي، شهدت مناطق شمال غربي سورية عواصف مطرية ورعدية أدت إلى تشكل سيول وفيضانات، وتسببت بخسائر بشرية ومادية فضلا عن تشرد أكثر من 5 آلاف نازح وتضرر أكثر من 33 ألفا آخرين.