دعت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة إلى مواصلة إيصال المساعدات إلى شمال سورية عبر معبرين وافقت دمشق على استخدامهما لثلاثة أشهر فقط إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.



وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن في 13 فبراير أن الحكومة السورية وافقت على مرور المساعدات الأممية عبر معبري باب السلامة والراعي الفاصلين بين تركيا والمناطق الخارجة عن سيطرة دمشق في شمال البلاد، على أن ينتهي العمل بهذا الإجراء في 13 مايو.



وقبل الزلزال الذي أوقع أكثر من 55 ألف قتيل في سورية وتركيا في السادس من فبراير، كانت مساعدات الأمم المتحدة تدخل إلى شمال سورية من تركيا عبر باب الهوى، نقطة العبور الوحيدة التي يضمنها قرار صادر عن مجلس الأمن بشأن المساعدات العابرة للحدود، بعد ان نجح الڤيتو الروسي في تقليص عدد المعابر من 4 الى واحد.



واعتبرت منظمة العفو في بيان أنه «في وقت لا يزال الملايين في سورية، الذين تضرروا من الزلزال، يعتمدون على مساعدات الأمم المتحدة العابرة للحدود، فإن على الأمم المتحدة الاستمرار بإيصالها عبر معبري باب السلامة والراعي (...) بصرف النظر عما إذا مددت الحكومة السورية موافقتها».



ويقطن في المناطق الخارجة عن سيطرة حكومة دمشق في إدلب وشمال حلب أكثر من 4 ملايين شخص نحو نصفهم من النازحين والمهجرين، وتعد تلك المناطق بين الأكثر تضررا بالزلزال المدمر.



وقالت شيرين تاضروس، ممثلة منظمة العفو لدى الأمم المتحدة، «إن حياة أكثر من أربعة ملايين شخص معرضة للخطر، فيما القانون الدولي واضح أن حقوقهم تعد أولوية».



واعتبرت أن على «الأمم المتحدة أن تأخذ موقفا واضحا ضد التسييس القاسي الذي عرقل العمليات الإنسانية في شمال سورية لسنوات عدة».



ومنذ العام 2014، اعتمدت الأمم المتحدة أربعة معابر حدودية لإدخال مساعدات إنسانية عبر الحدود من دون موافقة الحكومة السورية. إلا أنه إثر ضغط مارسته موسكو في مجلس الأمن الدولي، تم تقليص عددها تماما، لتقتصر على معبر باب الهوى في إدلب منذ العام 2020.

وبموجب القرار الدولي، لا تحتاج الأمم المتحدة لإذن من دمشق لاستخدام معبر باب الهوى. لكن من أجل استخدام معابر أخرى، تطلب الأمم المتحدة موافقة دمشق.



وخلال الأيام الأولى للزلزال، وجهت منظمات إغاثية محلية وناشطون معارضون انتقادات إلى الأمم المتحدة لتأخرها في إرسال قوافل مساعدات إغاثية وإنسانية استجابة للكارثة التي فاقمت معاناة السكان، الذين يعانون أساسا من ظروف معيشية معدمة بعد سنوات الحرب الطويلة.