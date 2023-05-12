قدمت مجموعة مشرعين أميركيين من الحزبين الجمهوري والديموقراطي مشروع قانون يستهدف منع الحكومة الأميركية من الاعتراف ببشار الأسد رئيسا لسورية وتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات.



ويمنع مشروع القانون الحكومة الاتحادية الأميركية من الاعتراف بأي حكومة سورية بقيادته، أو تطبيع العلاقات معها كما يوسع قانون قيصر الأميركي الذي يفرض مجموعة عقوبات صارمة على الحكومة السورية منذ 2020.



وقدم المشروع النائب الأميركي جو ويلسون، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى الى جانب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الجمهوري أيضا مايكل ماكول، والجمهوري فرينش هيل والديموقراطي بريندان بويل اللذين يشاركان في رئاسة تكتل سورية حرة وديمقراطية ومستقرة وآخرين.



وقال موظف كبير في الكونغرس عمل على مشروع القانون لـ «رويترز» إن وزارة الخارجية استشيرت في صياغة مشروع القانون.



وردا على سؤال حول الإجراء في إفادة صحافية دورية، رفض فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، التعليق على التشريع.

لكنه قال إن واشنطن كانت واضحة جدا في أنها لا تسعى إلى استئناف العلاقات مع حكومة الأسد.



وتتضمن بنود مشروع القانون شرطا بأن يقدم وزير الخارجية استراتيجية سنوية على مدى خمس سنوات توضح كيفية مواجهة التطبيع مع حكومة دمشق.



كما سيمهد مشروع القانون أيضا الطريق لفرض عقوبات أميركية على المطارات التي تسمح بهبوط طائرات مؤسسة الخطوط الجوية السورية (السورية للطيران) وشركة طيران أجنحة الشام، حسبما قال الموظف الكبير بالكونغرس.



وفي حالة إقراره، سيتطلب مشروع القانون أيضا مراجعة التحويلات المالية، بما في ذلك التبرعات التي تزيد على 50 ألف دولار، للمناطق السورية التي تسيطر عليها حكومة الأسد.