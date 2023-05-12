أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل تعزيزات عسكرية إلى الخليج العربي في ظل تهديدات إيرانية متزايدة لسفن في مياه المنطقة الغنية بالنفط.



ويأتي ذلك في أعقاب احتجاز طهران ناقلتي نفط في مياه الخليج، إحداهما كانت متجهة إلى الولايات المتحدة.



وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي لصحافيين الجمعة «ستقوم وزارة الدفاع بسلسلة من التحركات لتعزيز وضعية دفاعنا»، مشيرا إلى أن «تفاصيل حول هذه التعزيزات ستصدر في الأيام المقبلة».



وشدد كيربي على أن إيران قامت «بمضايقة، مهاجمة، أو التدخل» مع 15 سفينة تجارية ترفع علم دول أجنبية خلال الأعوام الـ 15 الماضية.

وجدد كيربي اتهام طهران بتهديد حركة الملاحة في مياه الخليج.



وأوضح «لقد رأينا تهديدات إيرانية متكررة، مصادرة بقوة السلاح وهجمات ضد من يقومون بأعمال شحن ويمارسون حقوق الملاحة وحريتها في المياه الدولية والمياه الاستراتيجية للمنطقة».



وشدد على أن واشنطن «لن تسمح لأي قوى أجنبية أو إقليمية بتهديد حرية الملاحة عبر الممرات المائية للشرق الأوسط بما يشمل مضيق هرمز» الذي تمر عبره خمس صادرات النفط الدولية.



وشهدت مياه الخليج سلسلة توترات في الأعوام الماضية، كان آخرها احتجاز الحرس الثوري الإيراني في الثالث من مايو الجاري ناقلة نفط ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وفق ما أعلنت البحرية الأميركية وطهران.



وكانت السفينة تعبر الخليج باتجاه ميناء الفجيرة في الإمارات عندما «هاجمتها» زوارق تابعة للحرس، وفق بيان للبحرية الأميركية.



وكانت هذه العملية الثانية من نوعها في أقل من أسبوع، اذ أعلنت البحرية التابعة للجيش الإيراني في 27 أبريل الفائت احتجاز ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في مياه الخليج، وذلك في أعقاب اصطدامها بسفينة إيرانية.



وأوضحت البحرية الأميركية من جهتها أن هذه الناقلة احتجزت «أثناء عبورها في المياه الدولية في خليج عمان»، وهي كانت في طريقها الى الولايات المتحدة.