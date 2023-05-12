أكد وكيل وزارة الدفاع الإيطالية ماتيو بيريغو دي كريمناغو اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية مع الكويت، معتبرا العلاقات بين القوات الجوية في البلدين «نموذجا للتعاون الثنائي».



جاء ذلك في تصريح أدلى به دي كريمناغو لـ (كونا) على هامش المشاركة في زيارة صحافية إلى مجمع (المدرسة الدولية للتدريب على الطيران) وهي أحدث مدرسة دولية من نوعها أنشأتها القوات الجوية الإيطالية بالتعاون التكنولوجي مع مجموعة (ليوناردو) بجوار قاعدة (ديشيمومانو) بجزيرة (سردينيا).



وقال دي كريمناغو إن هذا المجمع: «يمكن أن يقدم أفضل درجات التدريب المستخدمة حاليا لدى البلدان الغربية بالاعتماد على قوة صناعية مثل مجموعة (ليوناردو) التي تتميز في التكنولوجيات مع القوات الجوية الإيطالية التي تقدم معارفها وخبراتها في إطار مشرق لقاعدة من أحدث الأجيال».



وأضاف ان «هذا المجمع التعليمي لإعداد الطيارين لقيادة أحدث مقاتلات الجيلين الخامس والرابع المتطور يمثل نموذجا مبدعا كما يشكل بالنسبة للأصدقاء والشركاء الكويتيين فرصة جديدة لتنمية تعاوننا في إثراء المهارات التدريبية للطيارين الكويتيين».



وأعرب دي كريمناغو عن تطلعه إلى استقبال مزيد من الطلبة والضباط الكويتيين للالتحاق بهذا المجمع العسكري للتدريب، مشددا على «أننا متمسكون ومرتبطون تماما بشراكتنا مع الكويت» مضيفا: «أننا نعتبر الكويت بلدا صديقا وشريكا استراتيجيا».



كما أشار وكيل وزارة الدفاع الإيطالية إلى التعاون الاستراتيجي القائم في إطار التحالف الدولي لمكافحة ما يسمى تنظيم (داعش).



وأنشئت (المدرسة الدولية للتدريب على الطيران) باعتبارها مجمعا مرجعا لإعداد متقدم لطياري القوات الجوية في إيطاليا والدول الصديقة فيما يتعلق بالمرحلة الرابعة والأخيرة والأكثر تقدما من منهج التدريب لإعداد الطيارين لقيادة مقاتلات الجيلين الرابع والخامس.



ويشارك في الدورة التي تستمر 12 شهرا لنظام التدريب المتكامل القائم على طائرات التدريب (إم - 346) المتطورة ضباط ينتسبون لعدد من الدول الغربية والأجنبية والعربية مثل ألمانيا والنمسا وكندا وبريطانيا واليابان وسنغافورة والمملكة العربية السعودية وقطر.