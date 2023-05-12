أكد وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن ان الكويت تلعب دورا حيويا كقوة للسلام والأمن والديبلوماسية في الشرق الاوسط والعالم.



جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدت بين وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله والوزير بلينكن بمقر الخارجية الأميركية مساء الخميس.



وقال بلينكن: «إننا نرى الكويت تلعب دورا حيويا كقوة للسلام والأمن والديبلوماسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وما وراءه على مستوى العالم وخاصة في هذه الأوقات فهذا مهم للغاية بالنسبة لنا».



وأضاف: «لدينا الكثير مما يمكن تشاركه اليوم والتشاور حول مجموعة متنوعة من القضايا من سورية إلى اليمن إلى الوضع الأوسع في الشرق الأوسط».



وأعرب بلينكن عن امتنان الولايات المتحدة للكويت فيما يتعلق بمساعي المساعدة في الأزمة السودانية «لأن الكويت كانت فعليا الدولة الأولى التي تقول ما يمكننا فعله وكيف يمكننا المساعدة.. ومنذ عقود ونحن ندافع عن بعضنا ومع بعضنا».