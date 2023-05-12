نرفض التمديد لحاكم مصرف لبنان أو تعيين بديل من حكومة تصريف الأعمال

بيروت - أحمد عزالدين



رأى الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله ان التطورات الأخيرة في موضوع الرئاسة تتحسن، مجددا التمسك بترشيح سليمان فرنجية، داعيا الأطراف الأخرى لتحديد مرشحها لنذهب إلى الحوار او الانتخاب، رافضا ان تقوم حكومة تصريف الأعمال بالتمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو تعيين حاكم جديد، ودعا الحكومة لتشكيل وفد يتوجه إلى سورية للبحث مع الدولة السورية موضوع إعادة النازحين.



كلام نصرالله جاء في احتفال الذكرى السابعة لمقتل القيادي في الحزب مصطفى بدر الدين، وقال ان التطورات الأخيرة في الموضوع الرئاسي تتحسن ونحن اخترنا مرشحنا، وليس بالصدفة فهو كان مرشحا جديا منذ عهد الرئيس اميل لحود وكان على مقربة من ان يصبح رئيسا، وسمعنا من يقول لا نريد ان يفرض علينا «الثنائي» مرشحا، نحن لا نفرض مرشحنا وبإمكان الآخرين اختيار مرشحهم ونذهب الى الانتخاب أو نتحاور، إلا إذا كان البعض يرى انه لا يحق لنا التدخل في موضوع رئاسة الجمهورية.



وأضاف: الأبواب مفتوحة للحوار ونحن جاهزون، وشدد على ضرورة أن تستمر حكومة تصريف الأعمال في مهامها وأن المجلس النيابي يستطيع أن يعمل بشكل طبيعي دستوريا، ولكن هناك من يفرض أعرافا جديدة.



وفي موضوع حاكمية مصرف لبنان، قال: لسنا مع تعيين الحاكم من قبل حكومة تصريف الأعمال أو التمديد للحاكم الحالي وقد رفضنا هذا في موضوع الأمن العام لأن حكومة تصريف الأعمال لا تعين مدراء عامين.



وتابع: علينا ان نستفيد من الأجواء الحالية في المنطقة فلماذا يصر البعض على حفر الخنادق والعداوة ليبقى لبنان في أزماته، وإذا كان البعض أخذ علينا التدخل في أزمات المنطقة فهل يمكن للبنان أن يبقى منفصلا عن هذه الأزمات.



وتطرق نصرالله إلى موضوع النازحين السوريين قائلا، إن معالجة هذا الملف لا يمكن ان يحل بالتحريض وفتح الملفات وعلى الحكومة ان تشكل وفدا رسميا يتوجه الى سورية ويناقش الأمر بشكل جدي ولا يمكن معالجة الأمر من دون ذلك. وفي الوقت نفسه على لبنان عدم الرضوخ للضغوط الدولية التي تطالب بعدم إعادتهم نافيا احتلال «حزب الله» لقرى سورية للنازحين، وأن مواقع الحزب بالتنسيق مع الحكومة السورية أو بالإيجار.



وفي موضوع المخدرات، قال: يتهم الحزب بأن له علاقة بتهريب المخدرات و«الكبتاغون» وانه يحصل من ذلك على مليارات الدولارات، وهذا كذب وعلى العكس لولا الحزب لما استطاعت الدولة التحرك في اكثر من منطقة لتفكيك مصانع «الكبتاغون».



وطالب بكشف أسماء مهربي المخدرات الذين يتم اعتقالهم، ومن يقف خلفهم، ومن يتعاون معهم في البلدان التي يهرب لها المخدرات.

فلسطينيا، قال نصرالله ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فتح معركة غزة في محاولة منه لإعادة سياسة الردع التي يقر كل مسؤولي إسرائيل بتراجعها على كل الجبهات، وكذلك للهروب من أزماته الداخلية.