أجرى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الجمعة زيارة رسمية إلى كندا الصديقة.

وعقد وزير الخارجية في هذا الإطار جلسة مباحثات ثنائية مع وزيرة الخارجية والتجارة والتنمية في كندا الصديقة ميلاني جولي تناولت مجمل أوجه العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتطويرها على مختلف الأصعدة والأخذ بمجالات التعاون الثنائي لآفاقٍ جديدة تصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق المشترك والتعاون القائم بين الجانبين تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية وبحث سبل مواصلة الجهود المشتركة في إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين.



وقد نقل الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في مستهل اللقاء أطيب تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الكويت إلى كندا قيادة وحكومة وشعبا وتمنياتهم بدوام النماء والرخاء والتقدم والازدهار لكندا وشعبها الصديق وعبر عن إعتزازه العميق بالعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين وما توصلت إليه من إرتقاء ونماء في جميع الميادين مشيدا بما يشهده التعاون الثنائي بين دولة الكويت وكندا من ازدهار وتقدم مستمر على كافة الأصعدة مثنيا على ما توصل إليه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين من تميز في المجالات الإنسانية والتنموية.



وثمن وزير الخارجية الدور البارز الذي تقوم به كندا وقواتها العسكرية المسلحة المتواجدة في دولة الكويت في حفظ أمن وسلامة دولة الكويت ودول المنطقة.



كما تم خلال اللقاء مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية وبحث أطر التنسيق المشترك حيالها وفي مقدمتها التطورات الأمنية في السودان والمساعي الدولية لإنهاء الصراعات الدامية التي تشهدها الساحة السودانية ومستجدات ملف الأزمة السورية وتطورات الساحة اليمنية والتصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأحداث الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وتحديات الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها على الصعيدين الإقليمي والدولي والمساعي الدولية لحلحلة الأزمات التي تعصف بالمنطقة والجهود الإنسانية المبذولة في هذا الإطار والعمل المشترك نحو الحفاظ على النظام الدولي وتكريس قيم ومبادئ القانون الدولي وصون الأمن والسلم الدوليين.



ومن جانبها قدمت وزيرة الخارجية الكندية شكر وامتنان بلادها لاستضافة دولة الكويت للقوات الكندية المسلحة على أراضيها وللتسهيلات المقدرة التي توفرها حكومة دولة الكويت في هذا السياق كما أعربت عن إشادتها بمستوى التعاون العالي بين دولة الكويت وكندا على كافة المستويات وتطلعها لاستمرار نسق هذا التعاون المتين القائم بين البلدين الصديقين والارتقاء به إلى آفاقٍ وأبعاد أوسع وأكثر شمولية.



مشيدة بحكمة دولة الكويت واتزان سياستها الخارجية وبجهودها في ترسيخ دعائم حفظ الأمن والسلم في المنطقة معربة عن التقدير للجهود والمساعي الحثيثة التي تقدمها دولة الكويت ومشاريعها الإنسانية ومساندتها لدعم التنمية والشعوب حول العالم.



وتوجت المباحثات الثنائية بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء آلية مشاورات سياسية ثنائية بين وزارة الخارجية بدولة الكويت ووزارة الخارجية والتجارة والتنمية في كندا تعكس مدى عزم البلدين الصديقين على تطوير العلاقات الثنائية وتوطيدها في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.