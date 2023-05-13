أسامة دياب



قالت وزارة الخارجية الفلبينية في بيان مقتضب إن حكومة الكويت قد أوقفت إصدار تأشيرات الدخول الجديدة بالفلبينيين ، بسبب عدم التزام الفلبين ببنود اتفاقية العمل الموقعة بين البلدين ، مبينة ان وزارة الداخلية الكويتية لم تحدد بندا بعينه في الاتفاقية انتهكته الفلبين.

وأضاف البيان أن تعليق الكويت إصدار التأشيرات لمواطنيها سيكون ساري المفعول على الفور وسيظل ساريا حتى "إشعار آخر".

وأعربت الوزارة عن أملها في أن تتم تسوية القضية وديًا.



وأضافت : نحن على ثقة من أنه من خلال علاقاتنا الودية والروابط القوية بين شعبينا ، سنكون قادرين على إيجاد حل مرضٍ للطرفين يأخذ في الاعتبار الحاجة إلى توفير أقصى قدر من الحماية والوصول إلى العدالة لجميع مواطنينا العاملين في البلاد".

وقال وكيل وزارة الخارجية إدواردو دي فيجا في مقابلة إذاعية يوم الجمعة إنهم يفكرون في رفع حظر العمالة عن الكويت ، ولكن سيتعين علينا مناقشة هذا الأمر أولاً مع الوكالات الحكومية الأخرى المعنية.