مفرح الشمري

فقدت الأغنية الكويتية و الخليجية والعربية احد أعمدتها بوفاة المطرب الكبير عبدالكريم عبدالقادر الذي اثرى الساحة الغنائية بالكثير من الروائع الغنائية منذ الستينيات من القرن الماضي واستمر بعطاءاته الغنائية .



ورفض الراحل الكبير عبدالكريم عبدالقادر الخروج من الكويت ابان الغزو العراقي الغاشم على أراضيها وظل صامدا طوال فترة الغزو ليغني رائعته الوطنية" وطن النهار" التي كتبها الشاعر بدر بورسلي ولحنها الراحل سليمان الملا مع تحرير أرض الكويت من براثن الغزو الغاشم لتصبح من الاغنيات الخالدة .



وفي السنوات الاخيرة تعرض الراحل الكبير عبدالكريم عبدالقادر لاكثر من وعكة صحية وتلقى العلاج في مستشفياتها ومستشفيات دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ليدخل بعدها مستشفى جابر الشهر الماضي بعد ان تعرض لوعكة صحية شديدة في التنفس واستقر فيه حتى وفاته.



ولد الراحل عبد الكريم عبد القادر عام 1941، عمل موظفًا في وزارة الداخلية بدولة الكويت، ثم نقل خدماته إلى وزارة الإعلام- قسم الموسيقى، تبناه أكثر من ملحن ومؤلف كانوا وراء معرفة الجمهور به، من هؤلاء الفنان يوسف المهنا الذي لحن له أغنية دينية بعنوان «شوقي سعى إلى المدينة».



من الأغنيات التي قدّمها عبد الكريم عبد القادر في بداية حياته ولاقت استحسانا هي «تكون ظالم»، كلمات محمد محروس وعبد الرحمن البعيجان، و "سرى الليل ياقمرنا»، كلمات الدكتور عبد الله محمد العتيبي وألحان أحمد باقر.



كانت بداية الملحن الشاب مصطفى العوضي مرتبطة بالفنان عبد الكريم عبد القادر، حيث لحّن له أغنية «خليك معاي في الراي»، وهي المحاولة الأولى له في دنيا التلحين، غناها عبد الكريم عبد القادر ولاقت استحسانًا كبيرًا من الجمهور، وهي من كلمات مبارك الحديبي.

بعد النجاح الذي حققته تلك الأغنية، جدّد الثنائي تعاونهما في أغنية قدماها في بداية السبعينات، من كلمات الشاعر يوسف ناصر بعنوان «آه يا الأسمر يا زين»، صوِّرت في استديوهات التلفزيون.



كذلك قُدمت في مجموعة من الجلسات الشعبية التلفزيونية، ولم تغب عن الحفلات التي كان يشارك فيها عبد الكريم عبد القادر لمناسبة الأعياد الوطنية والمناسبات الرياضية وغيرها، واستمرت مرافقة لمسيرته الفنية حتى نهاية السبعينات.



مشواره الفني

كانت بدايته على الموشحات الدينية تعاون في بداياته مع الملحن عبد الرحمن البعيجان وتعاون مع الملحن الدكتورعبد الرب ادريس في الكثير من مراحل حياتة الفنية كذلك تعاون مع الأستاذ طلال مداح في العديد من أعماله المميزة مثل الألبوم "شفتك" حصل على العديد من الجوائز من ضمنها جائزة الإسطوانة البرونزية عن ثالث أفضل أغنية وهي أغنية جمر الوداع في مهرجان القاهرة الغنائي في التسعينات وجائزة أفضل أغنية عن أغنية شخبارك وذلك في مهرجان القاهرة الغنائي سنة 1998.

أصدر الراحل عبد القادر عام 1994 ألبومه الجديد «شفتك» والذي تميز بتجربة التواصل مع وجوه جديدة من المبدعين الشعراء والملحنين.



حظي ذلك الألبوم برعاية خاصة، حيث تعاون مع عدد من الشعراء البارزين من بينهم: الأمير خالد الفيصل، دايم السيف، الأمير فهد بن خالد، الأمير سعود بن بندر، مبارك الحديبي، الأمير محمد بن عبد الله الفيصل.. أصدر عام 1995 ألبوما آخر لعبد القادر بعنوان «آن الأوان» الذي جاء بعد عام ونصف من التحضيرات والجهد الفني المتواصل.



من أغنيات الألبوم: «من قال أنا ما أبيك»، كلمات عبد اللطيف البناي وألحان أنور عبد الله، «حسين الوصايف» من فن السامري، كلمات خالد البذال وألحان سليمان الملا، «ياماخذ الأيام»، كلمات ساهر، «البارحة» كلمات مبارك الحديبي وألحان طلال مداح»، «العمر الجديد» كلمات بدر بورسلي وألحان د. عبد الرب إدريس.



كذلك قدم في عام 1994 ألبوم «الحنين»، من الأغنيات التي تضمنها «ليل الدجى»، كلمات الأمير فيصل بن سلطان وألحان خالد عبد الكريم، و«من بعد الغربة»، كتبها الفيصل وبلحن خالد عبد الكريم.



وقد اصدر العديد من الالبومات الناجحة جدا خلال مشواره الفني لدرجة انه كان في بعض السنوات يصدر البومين أو أكثر نظرا لتهافت شركات الإنتاج والشعراء والملحنين على صوته الذي يتمتع بميزات منفردة عن غيره في تاريخ الاغنية العربية.



طرح عبد الكريم عبد القادر عام 1998 ألبوما جديدًا جمع نخبة من الكتاب والملحنين، من بينهم الشاعر الغنائي بدر بورسلي وعبد اللطيف البناي وساهر.



كذلك استقطب عددا من الملحنين الشباب مثل مشعل العروج وطارق العوضي، بالإضافة إلى صالح يسلم عبيدون الذي لحّن «وقت التسامح» و«تغيرتوا».



فاز عبد الكريم عبد القادر بالجائزة الذهبية في مهرجان القاهرة الرابع كأفضل فنان لعام 1998، وحصلت أغنية شخبارك على الجائزة الفضية كأفضل أغنية مصوّرة، وهي من تأليف الشاعر الغنائي عبد اللطيف البناي وألحان الدكتور عبد الرب إدريس وإخراج يعرب بورحمة.



شهدت فترة السبعينات تعاونًا مثمرًا بين عبد الكريم عبد القادر والشاعر بدر بورسلي والملحن د. عبد الرب إدريس، وكان نتائجه أغنيات جميلة منها: «تأخرتي»، كذلك قدّم الثلاثي أغنيتين أخرى ين هما «باختصار» و "زوار».



كذلك قدموا أغنيتي «أعترف لج»، و«غريب» التي يفكر عبد القادر بإعادة تقديمها بتوزيع وتصوير تلفزيوني جديدين لأنها

ما زالت مطلوبة من الجمهور.

" الأنباء " تتقدم من اسرة الفقيد بأحر التعازي والمواساة، سائلة المولى عز وجل ان يرحم الفقيد ويغفر له ويدخله فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان .(إنا لله وإنا إليه راجعون).