عبدالحميد الخطيب

نعت وزارة الإعلام ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير عبدالكريم عبدالقادر الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض تاركاً إرثاً فنياً خالداً في تاريخ الأغنية الكويتية ورصيداً لا ينضب من المحبة والتقدير في قلوب عشاقه ومحبيه محلياً وخليجياً وعربياً برحلة عطاء فني استمرت لأكثر من ستين عاماً.



ونقلت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الإعلام أنوار مراد في بيان صحافي تعازي ومواساة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لأسرة الفقيد ودعواته للمولى عز وجل أن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء.



وقالت مراد إن الراحل الكبير من بين أكثر الفنانين الذين كانت لهم بصمة على الساحة الفنية الكويتية نال من خلالها شهرة جابت أرجاء الوطن العربي الكبير بفنه الراقي وبصوته الأصيل حيث قدم العديد من الأعمال الغنائية التي تمثل تراثا غنائيا تفخر به الكويت.



وأضافت مراد أن الكويت فقدت قيمة وقامة فنية كبيرة وفنانا ذا أخلاق عالية أجمع على حبه الجميع، داعية الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.



كما نعى الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح المستشار في الديوان الأميري ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير الراحل عبدالكريم عبدالقادر.



وكتب الشيخ فيصل الحمود على حسابه الرسمي في "تويتر ": "أحر التعازي وخالص العزاء للاخوة أسرة الفقيد الفنان الكبير عبدالكريم عبدالقادر ولأسرة المزين الكرام ولكل زملائه الفنانين، ونعم الانسان ابوخالد، نسأل الله له الرحمة والمغفرة والجنة، ولأسرته وذريته ومحبيه جميل الصبر والسلوان. عظم الله أجرهم وأحسن الله عزاهم".