بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم.

مشيدا سموه بالإنجازات التنموية والحضارية التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمختلف المجالات في عهد سموه الميمون.

كما أعرب سموه عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات التاريخية الراسخة والأخوية الوطيدة التي تجمع الشعبين والبلدين الشقيقين.

متمنيا سموه لسموه موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.