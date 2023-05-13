قال مركز العجيري العلمي إن غرة شهر ذي القعدة لسنة 1444 هجرية ستكون فلكيا يوم الأحد الموافق 21 شهر مايو الجاري ووقفة عرفات الثلاثاء 27 يونيو المقبل.

وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت أن هلال شهر ذي القعدة سيولد مساء يوم الجمعة (19 الجاري) الساعة 6 والدقيقة 54 ويمكث مساء السبت (20 الجاري) 61 دقيقة ويمكن مشاهدته.

وأوضح أنه بناء على الحسابات الفلكية سيكون شهر ذي القعدة 29 يوما فيما ستكون غرة شهر ذي الحجة يوم الاثنين الموافق 19 يونيو المقبل حيث يولد هلاله صباح يوم الأحد الساعة 7 والدقيقة 38 ويمكث الهلال مساء اليوم ذاته لمدة 32 دقيقة.

وأشار إلى أن وقفة عرفات لعام 1444 هجرية ستكون فلكيا يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو المقبل ويكون عيد الأضحى المبارك في اليوم التالي.