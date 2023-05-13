سلطان العبدان-بدر السهيل

تقدم 30 مرشحا اليوم السبت، إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم التاسع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 17 المقرر عقدها في السادس من يونيو 2023 من بينهم 4 سيدات، ليبلغ إجمالي المرشحين في الأيام التسعة الاولى من فتح باب الترشيح 212 مرشحا في جميع الدوائر بعد تنازل مرشح واحد، منهم 203 مرشحين من الذكور، و 9 سيدات.

وتقدم اليوم 6 مرشحين في الدائرة الأولى من بينهم سيدة واحدة، و 9 في الدائرة الثانية ومرشحان اثنان في الدائرة الثالثة، و 8 مرشحين في الدائرة الرابعة من بينهم سيدتان، وتقدم 5 مرشحين في الدائرة الخامسة من بينهم سيدة واحدة.

وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم اليوم رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم والنائب والوزير السابق د. بدر الملا والنواب السابقون محمد براك المطير، والصيفي مبارك الصيفي وحامد البذالي وسعد الخنفور.