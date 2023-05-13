بشرى شعبان

أعلن المتحدث الرسمي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مدير الشؤون القانونية مبارك البداح، أنه بناء على الإعلان الصادر عن الهيئة العامة لشؤون ذوى الإعاقة بشأن الترشيح لعضوية فريق أصدقاء المعاقين، تقدّم 58 شخصاً قبل قفل باب الترشيح حيث قامت الهيئة بفحص الطلبات المقدمة ثم استبعاد 35 طلبا لعدم استيفاء الشروط والضوابط المحددة من قبل لجنة اللجنة الفنية المختصة لتشكيل فرق العمل واللجان بالهيئة.

وتم البدء في إجراء المقابلات مع مستوفي الشروط وعددهم 23 تمهيدا لعرض طلباتهم على اللجنة الفنية المختصة لتشكيل فرق العمل واللجان بالهيئة لإبداء الرأي بشأنها واختيار 10 أعضاءتمهيدا لإصدار قرار تشكيل فريق أصدقاء المعاقين ليقوم بدوره المنوط به بناء على نص المادة 68 من القانون رقم 8 /2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته .