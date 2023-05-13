صدر مرسوم بترقية 33 قاضيا الى درجة وكيل في المحكمة الكلية.



وجاء في المرسوم:



يرقى كل من التالي أسماؤهم، وذلك اعتبارا من 2022/4/13.



٭ علي بدر علي عبدالعزيز بن ناجي

٭ محمد عبدالله مطلق المهمل

٭ فيصل وليد محمود الحسن

٭ فراس فاضل عباس الشطي

٭ عبدالله مشاري محمد أمين العوضي

٭ عثمان حسن عبدالله الكندري

٭ محمد مطلق حمود المطيري

٭ باني عيد سيف الخرينج

٭ حسين جاسم محمد بوعباس

٭ عبدالله علي سعود الحربي

٭ عبدالهادي جاسم العبدالهادي

٭ حمد محمد حمد الحضرم الهاجري

٭ عبداللطيف حمد عبداللطيف الهولي

٭ حمود داود سليمان البدر

٭ حمد عبدالعزيز سليمان الوقيان

٭ بدر عادل عبدالله سعود الاحمد

٭ عبدالله منير عبدالله النوري

٭ أحمد علي أحمد الصالح

٭ احمد ايوب عيسى ايوب السدرة

٭ محمد عبدالرحمن عبدالهادي النويف

٭ عبدالعزيز علي حسن محمد

٭ نايف فراج فهد غنيم المطيري

٭ عبدالله عبدالهادي عبدالعزيز الهويدي

٭ هشام صالح عبدالمحسن البابطين

٭ سعود ابراهيم سعود الفرهود

٭ د.محمد مبارك فضيل البصمان

٭ أحمد عبدالوهاب احمد الدويسان

٭ عبدالرحمن ابراهيم مهنا المهنا

٭ عبدالله فهد عبدالرحمن الحسينان

٭ سعود عبدالله هليل الميموني

٭ خليفة جاسم خليفة النجم

٭ حمد عبدالوهاب حسين السلاحي

٭ خالد جاسم محمد الحمد

مادة ثانية



على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.