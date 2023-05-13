صدر مرسوم بترقية 33 قاضيا الى درجة وكيل في المحكمة الكلية.
وجاء في المرسوم:
يرقى كل من التالي أسماؤهم، وذلك اعتبارا من 2022/4/13.
٭ علي بدر علي عبدالعزيز بن ناجي
٭ محمد عبدالله مطلق المهمل
٭ فيصل وليد محمود الحسن
٭ فراس فاضل عباس الشطي
٭ عبدالله مشاري محمد أمين العوضي
٭ عثمان حسن عبدالله الكندري
٭ محمد مطلق حمود المطيري
٭ باني عيد سيف الخرينج
٭ حسين جاسم محمد بوعباس
٭ عبدالله علي سعود الحربي
٭ عبدالهادي جاسم العبدالهادي
٭ حمد محمد حمد الحضرم الهاجري
٭ عبداللطيف حمد عبداللطيف الهولي
٭ حمود داود سليمان البدر
٭ حمد عبدالعزيز سليمان الوقيان
٭ بدر عادل عبدالله سعود الاحمد
٭ عبدالله منير عبدالله النوري
٭ أحمد علي أحمد الصالح
٭ احمد ايوب عيسى ايوب السدرة
٭ محمد عبدالرحمن عبدالهادي النويف
٭ عبدالعزيز علي حسن محمد
٭ نايف فراج فهد غنيم المطيري
٭ عبدالله عبدالهادي عبدالعزيز الهويدي
٭ هشام صالح عبدالمحسن البابطين
٭ سعود ابراهيم سعود الفرهود
٭ د.محمد مبارك فضيل البصمان
٭ أحمد عبدالوهاب احمد الدويسان
٭ عبدالرحمن ابراهيم مهنا المهنا
٭ عبدالله فهد عبدالرحمن الحسينان
٭ سعود عبدالله هليل الميموني
٭ خليفة جاسم خليفة النجم
٭ حمد عبدالوهاب حسين السلاحي
٭ خالد جاسم محمد الحمد
مادة ثانية
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.