صدر مرسوم بترقية أحمد الدويلة الى وظيفة نائب من الدرجة الثانية في إدارة الفتوى والتشريع.



وجاء في المرسوم:



مادة أولى



يرقى أحمد صقر ناصر الدويلة الى وظيفة (محام أ) بإدارة الفتوى والتشريع اعتبارا من 2016/11/9 تاريخ صدور المرسوم رقم 301 لسنة 2016، على أن تكون أقدميته سابقة على مبارك زويد مبارك العتيبي، ولاحقة على عادل أسود فرحان العنزي.



مادة ثانية



يرقى أحمد صقر ناصر الدويلة الى وظيفة (نائب من الدرجة الثانية) بإدارة الفتوى والتشريع اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.



مادة ثالثة



على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.