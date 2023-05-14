

أعلنت وكيلة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف م.مها العسعوسي انه تم صرف مكافأة الأعمال الممتازة لعدد 11.519 موظفا من المستحقين للمكافأة وممن تنطبق عليهم شروط الصرف الخاصة بديوان الخدمة المدنية.



وقالت انه جار العمل على كشوف الموظفين الذين يوجد نقص في بيانات الحضور والغياب المسجلة لهم في النظام وسيتم الصرف لهم تباعا خلال الأسابيع المقبلة لمن يتم التأكد من استحقاقهم للمكافأة.



وأكدت العسعوسي ان هذه المكافأة حق أصيل لكل الموظفين المنتظمين والمتميزين في عملهم والوزارة لن تدخر جهدا في الانتهاء من الصرف في أسرع وقت ممكن.